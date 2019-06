Medic acuzat de malpraxis, mutat disciplinar

Mohamad Awad google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicul de la Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui, Mohamad Awad, acuzat de colegi ca nu resusciteaza pacienti in stop cardio-respirator a primit un avertisment. In plus ca masura disciplinara a fost mutat pentru doua luni de la Vaslui la Husi, dupa ancheta conducerii serviciului de ambulanta Vaslui. Comisia a audiat peste 50 de angajati, iar in total au fost sanctionati cu avertisment si alti patru asistenti si ambulantieri. Vaslui: Un copil de un an a murit dupa ce a cazut din pat! Medicul Mohamad Awad a fost gasit vinovat pentru ca a preluat un pacient cu infarct de la Spitalul Husi pentru transfer la Iasi si a deviat de la traseu. Motivul pentru care medicul a ales sa parcurga un drum cu 50 ...