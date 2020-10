Medic de la ATI, despre situatia dramatica din spitalul sau: "De doua-trei saptamani alegem pe cine ducem la Terapie Intensiva"

Medicul primar Violeta Tanase, sefa UPU, a declarat, intr-o interventie la Digi24, deja sunt cateva saptamani de cand medicii aleg intre pacienti si decid pe cine salveaza, pentru ca nu mai sunt locuri la terapie intensiva. Celor cu mai multe sanse de supravietuire li se da o sansa in plus. Ei obtin locul la Terapie Intensiva, atunci cand se elibereaza un loc. In rest, bolnavii care ar avea nevoie de terapie intensiva asteapta si cate 72 de ore in Unitatea de Primiri Urgente, pentru ca nu au loc ...