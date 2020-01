Medic de la un spital judetean trage un semnal de alarma!

Daca in urma cu 30 de ani, sectia de oncologie nu exista, acum este supraaglomerata.

Mancam prost, manacm alimente cu E-uri, bem sucuri cu chimicale si nu ne gandim la sanatate.

Un medic de la Spitalul Judetean din Botosani ne trage de maneca, ne da sfaturi ce ar trebui sa le urmam cu totii pentru a nu ingrosa randurile persoanelor bolnave de boala neirtatoare:

CANCER. Elena Cardas a postat pe site-ul ei de socializare un mesaj ce merita citit.

„Azi sunt de garda la oncologie. Acum 30 de ani specialitatea asta nici nu exista. Boala era rara, ori poate mai putin diagnosticata, nu aveam CT si RMN si markeri tumorli, dar oricum era rara.

Pacientii erau tratati de internisti si de chirurgi si nu stiu cum se facea, dar evolutia era nici mai mult, nici mai putin grava ca acum. Ceva s-a schimbat, traiesc cumva istoria medicinii in timp real.

Nu o sa dau eu acum solutii si explicattii la ce se petrece, se chinuie savantii lumii si nu ii dau de cap, ori poate nu au interes sa o faca prea curand, atata timp cat mama, fratele, copilul le e inca bine mersi. Realitatea este ca exista din ce in ce mai mult cancer in Botosani, in tara, pe planeta.

O spun toti, nu e nimeni sa nu fi avut in familie macar pe cineva care sa fi murit cu cancer.

E mult. Un singur gand am in minte la ora asta matinala. Inconstient sau nu, fiecare dintre noi ne intoxicam propriul organism, pe cei din jur si planeta asta care abea mai respira si ea saraca. Fumam, bem, mancam hormoni, pesticide, nitrati, antifungice, conservanti, coloranti, aerul e plin de poluanti, apele sunt pline de plastic din ce in ce mai erodat care ajunge , ironia sortii, sa ne intoxice celulele propriului nostru organism prin pestele de pe masa, da, pana si laptele de mama e plin de chimicale pe care corpul nostru nu stie cum sa le proceseze si sa le elimine cumva.

Nici un Guvern nu are curajul sa interzica toate asteea. de ce? e o conspiratie mondiala, tot ce v-am scris ca e nociv si cancerigen aduce profit. pana si industria de medicamente pentru tratatea cancerului aduce profit. Si atunci ce ne ramane noua, muritorilor de rand?

Nu ne putem apara decat cat putem, ca indivizi, nu ca specie. Informati-va ! Nu va lasati manipulati. Refuzati sa fiti victime si calai in acelasi timp.

Cu cat vom fi mai multi care vom refuza sa folosim deodorantele cu freon, cu aluminiu, semipreparatele ieftine si pline de hormoni, bauturile contrafacute, care vom recicla Pet-urile si nu le vom arde in soba sporind cu inca un gram dioxina din aer, extrem de cancerigena pentru tine si copilul, si vecinul tau.. etc, etc… cu atat producatorii vor pune frana pentru ca nu vor mai avea cerere. Atat timp cat le consumam otravurile, ei nu se vor opri.

Nu conteaza ca acum suntem poate 10. maine vom fi poate 100, dar e mai mult decat nimic.

Nu asteptati de la guvernanti sa faca ceva. FACETI VOI, ATAT CAT VA STA IN PUTERE. Si nu in ultimul rand, INFORMATI-VA!” a scris e Facebook medicul Elena Cardas

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.