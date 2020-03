Medic din Suceava, ramas cu alte doua cadre intr-o sectie plina de pacienti: „Oricum sunt infectata, nu stiu ce va fi”

In plina epidemie de coronavirus, sora unui medic din Suceava isi striga durerea! Femeia a povestit pe retelele de socializare, intr-un mesaj ajuns ulterior viral, cum sora ei, medic oncolog, a ramas doar alaturi de alte doua cadre in sectia de boli infectioase, plina de bolnavi de coronavirus. 70 de medici din Suceava sunt infectati!

„Cand Corona devine atat de reala incat te sufoca si te doare literal fiecare bucatica de corp de teama celui iubit tie” - asa a inceput sfasietoarea confesiune.

Sora medicului oncolog din Suceava a relatat ca medicii sunt expusi fara niciun echipament de protectie virusului Covid-19. Femeia precizeaza ca, sora ei, ramasa doar alaturi de alti doi medici, unul tot oncolog si unul ATI, descrie virusul ca pe „Satana. Ceva de pe alta lume”.

„Situatia din Suceava este strigatoare la cer. 70 de cadre medicale infectate.

Medici expusi fara niciun fel de echipament de protectie virusului ucigator care este, descris simplu, de sora mea, MEDIC ONCOLOG, singura ramasa alaturi de un alt medic oncolog si un medic ATI sa aiba in grija toata sectia de infectioase din Suceava, plina de pacienti bolnavi de corona, ca ”Satana, e ceva de pe alta lume”, se arata in mesajul Simonei Semen.

Simona Semen, autoarea mesajului, continua apoi intr-o nota dura si spune ca isi doreste ca „

si ultimul idiot care inca mai are senzatia ca asta e doar o raceala, sa inteleaga ca e un virus teribil si ca oamenii ca SORA MEA au ales meseria asta sa renunte la intimitate, la viata personala, la timp liber, la nopti, la vacante, dar nu LA VIATA!!!!!”.



„STATI ACASA! INTELEGETI, NU ESTE O GLUMA!”

Femeia a facut un apel catre toti romanii, cerandu-le sa ramana in case si sa nu isi bata joc de oamenii care sunt, in aceasta perioada, in linia intai: medicii.

„Orice medic din tara asta care va muri, va muri din cauza egoismului si prostiei absolute care defineste poporul asta care numai de bici invata. In vremuri de razboi nu ne batem joc de singurii care lupta. Ii protejam. Oricum, Oricat. Cu orice pret”, a continuat Simona Semen.

Amintindu-si cu durere de faptul ca sora ei, medicul oncolog, i-a spus ca „oricum sunt infectata, nu stiu ce va fi, femeia adauga ca, in astfel de situatii, „ai vrea sa ai puterea sa proiectezi durerea asta in sufletele tuturor celor care se plimba sfidator si se uita in scarba la tine cel care porti manusi la cumparaturi sau le spui tuturor sa stea DRACU ACASA!!!!! NU va bateti joc de cei care nu pot alege!”.

