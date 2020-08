Medic DSP Suceava, amendat pentru ca s-a dus beat și fara masca sa faca ancheta epidemiologica intr-un dispensar

Un angajat al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Suceava a fost amendat cu 2.500 de lei pentru că nu a purtat mască de protecție și ar fi mers băut ca să facă anchetă epidemiologică într-un dispensar unde o persoană a murit din cauza COVID-19, scrie Hotnews. Ancheta epidemiologică trebuia făcută de doi angajați ai DSP, […] The post Medic DSP Suceava, amendat pentru că s-a dus beat și fără mască să facă anchetă epidemiologică într-un dispensar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.