Medic epidemiolog, director spitalul Județean Braila, a plecat in CONCEDIU, in plina criza de coronavirus

Prefectul judeţului Brăila, Cătălin Boboc, anunţă că în acest judeţ sunt doi medici epidemiologi, între care unul este plecat în concediu de odihnă, în afara ţării. Prefectul a menţionat că va cere conducerii Consiliului Judeţean, care are în subordine spitalul, să cheme din concediu medicul epidemiolog.

”Sunt doi epidemiologi. Unul e director medical la un spital din municipiu, celălalt e managerul Spitalului Judetean. Am aflat dimineaţă, cu surprindere, că managerul e de ieri în concediu, în afara ţării. Am să solicit preşedintelui Consiliului Judeţean, care are în subordine spitalul, să clarifice situaţia şi să o recheme de îndată pe doama. Nu mi se pare un moment potrivit pentru concedii de odihnă sau pentru orice alt timp de concediu”, a declarat prefectul de Brăila, Cătălin Boboc.

În judeţul Brăila nu există niciun caz confirmat de coronavirus, însă sunt 126 persoane izolate la domiciliu.

Miercuri, au fost introduse în carantină instituţionalizată primele două persoane care au venit din Italia, pe la vama Nădlac, o altă persoană fiind aşteptată în cursul zilei.

În ţară au fonst confirmate deja 36de cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus.

Premierul Ludovic Orban a cerut marţi, înaintea şedinţei de Guvern, un plan pentru creşterea efectivelor de epidemiologi.

”Avem nevoie de epidemiologi ca de aer”, a spus premierul.