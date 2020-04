Medic in prima linie a luptei cu coronavirusul. Ziua care face diferenta pentru pacientul bolnav de Covid19. Nu exista Dumnezei. Vindecarea este munca de echipa (galerie foto)

SCBI, aceleași condiții de tratament ca în toate spitalele din țară sau din capitală

COVID-19 este boala infecţioasă, nu o gripă mai gravă

Dar ce înseamnă vindecare? Pot rămâne sechele? Este posibilă reîmbolnăvirea?

Pacienții care mor au condiții patologice preexistente

Nu există boli, există bolnavi!

Ce a fost mai greu nu a trecut!

Virusul care a trezit conștiințe și a conștientizat realități

Medici din întreaga lume povestesc în fiecare zi cum e în prima linie a luptei cu noul coronavirus. În timp ce majoritatea oamenilor stau în casă pentru a limita răspândirea coronavirusului, ei, medicii, asistentele și infirmierele stau de veghe lângă paturile celor infectați. O adevărată lecţie despre succesul terapeutic în patologia de Sars Cov-2 vine de la un medic constănțean ce îmbracă halatul alb de peste un deceniu.este medic infecționist la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța (SCBI) care i-a devenit deja casă. Ca să fie cât mai aproape de pacienţi, stă în spital cât este nevoie şi nu are de gând să facă vreun pas înapoi. Și nu doar ea, ci toată echipa de la Infecțioase, centru regional pentru tratarea noului coronavirus.A trecut fix o lună de când este pe baricade,o lună, de când chiar și ei, medicii infecționiști trăiesc într-o nouă paradigm, cu toate că toți cei care lucrează cu boli contagioase sunt obișnuiți să lucreze în tensiune, în echipamente destul de incomode dar absolut necesare.Este primul medic curant al primului caz grav care s-a vindecat în spitalul de la Constanța, cu terapie complexă, inclusiv biologică. Povestește că are 7 pacienți complet vindecați și externați și alți 8 în tratament. Cei vindecați, sunt doar o parte din cei aproximativ 50 de pacienți de la SCBI care au intrat cuprinși de panică în corturile de triaj și într-un final, fericit, au ajuns cu bine acasă.La începutul pandemiei, în timpul gărzilor, care uneori depășeau 30 de ore, triajul se făcea direct în cortul din curtea spitalului, acum medicii consultă direct în ambulanță sau în caravana primită donație de SCBI. Cora Mitroi- Maxim nu se plânge, îi este dor de fiica ei, pe care în ultima lună a fost nevoită să o privească de la distanță. Îi este dor să își îmbrățiseze copilul și proconizează că acest lucru s-ar putea întâmpla abia prin luna iunie. Nu s-a izolat într-o cameră de hotel, doarme acasă, poate pentru că și jumatatea ei este tot medic, dar la Spitalul Județean din Constanța.Rata de vindecare este îmbucurătoarea și totuși, lumea este în continuare speriată de temutul virus Covid-19, apărut relative recent, despre care nu se cunosc foarte multe subtilități. “Avantajul nostru în această ultimă lună a fost timpul. Am avut timp să ne informăm privind la ce se întâmpla deja în China, apoi în Italia, Franța sau Germania. Cele două – trei săptămâni ne-au dat posibilitatea să ne pregătim. Echipamente aveam deja, circuitele epidemiologice existau, sigur au mai fost readaptate, personalul s-a pregătit pentru ce urma să ajungă și la noi. La SCBI avem două secții adulți, una de copii și o secție de ATI. Acum se lucrează și la extinderea instalației de oxigen pe toate secțiile. Oxigenul este vital pentru gestionarea cazurilor moderate până la severe, cauzate de pneumonii și pentru aceasta, pacienții au nevoie de oxigen. Instalația de oxigen este foarte importantă, esențială în tratamentul acestor bolnavi, de aceea o extindem în afara secției de terapie intensivă, adică în tot spitalul. Sigur ne mai dorim niște medicamente, în special pentru cazurile severe, care însă nu sunt disponibile la nivel național sau un plămân artificial. Avem alături de noi și reanimatori cu experiență în secția de terapie intensivă care au venit să ne ajute în această perioadă. Am primit recent și un aparat de hemodiafiltrare, avem și robotul de sterlizare. În ceea ce privește tratamentele și aparatura, în Spitalul de Boli Infecțioase se oferă pacienților condiții similare ca în orice alt spital din țară și respectăm aceleași protocoale inclusiv la nivel internațional. Unii pacienți vin cu idei preconcepute, aidoma multor constănțeni care spuneau frecvent că cel mai bun medic este trenul spre București. Lucrurile însă s-au schimbat, în bine. Inclusiv partea hotelieră oferă condiții decente, fiecare camera dispune de televizor și frigider. Implicarea autorităților a schimbat fața spitalului vechi sau municipal, cum îl știu constănțenii”, povestește medicul Cora Mitroi-Maxim.COVID-19 nu este în niciun caz o formă de gripă, este boala infecţioasă cauzată de coronavirusul cel mai recent descoperit. Cele mai frecvente simptome ale bolii sunt febra, oboseala şi tusea uscată. Unii pacienţi ar mai putea să aibă dureri de cap, congestie nazală, dureri în gât sau diaree. Aceste simptome sunt de obicei uşoare, cu debut treptat. Unele persoane se infectează, dar nu dezvoltă niciun simptom şi nu se simt rău. Ei sunt asimptomaticii. Majoritatea oamenilor (aproximativ 70 %) se recuperează fără probleme, explică medicul infecționist.Aproximativ 10% din cei care suferă de COVID-19 au forme severe şi prezintă dificultăţi de respiraţie. “Persoanele cu febră, tuse şi dificultăţi de respiraţie trebuie să solicite asistenţă medicală, imediat. Am avut din păcate persoane care deși aveau simptome au stat acasă mai multe zile iar când au ajuns la spital, starea lor era deja deteriorată. Acest virus are manifestări clinice imprevizibile. De aceea, viteza de reacție trebuie să fie promptă și din partea medicului dar și a pacientului”, avertizează medicul constănțean.Am stabilit deja, că pacienții asimptomatici sau cei cu forme ușoare au evident cea mai mare rată de vindecare în cele 14 zile de la momentul pozitivării testului. Asta nu înseamnă că acestora nu li se alocă de către echipa medicală tratament sau aceeași atenție. Urmează pacienții cu forme moderate, pentru care ziua 7-a a bolii este extrem de importantă. Atunci se recoltează al doilea test. Cine trece cu bine de acest prag se va recupera bine. Cam 20% dintre pacineți au forme moderate. Sunt cazuri, spune dr. Cora Mitroi-Maxim în care aceste forme moderate se deteriorează după acest prag și este nevoie de intervenție promptă. În aceste situații, vindecarea totală necesită mai mult de 14 zile iar în cazul formelor severe chiar șase săptămâni.Dar ce înseamnă vindecare? Pe de o parte două teste negative la un interval de 24 de ore și ameliorarea stării de sănătate. Analizele de sânge sunt și ele extreme de importante iar ele se efectuează periodic. Astfel, medicii observă dacă pacienții dezvoltă anticorpii în timpul sau după lupta cu boala.Am întrebat-o pe doctorița din cadrul SCBI, dacă pacienții care se vindecă se imunizează în același timp sau dacă sunt cazuri în care aceștia pot rămâne cu sechele? Am aflat că este studiile de data recentă pentru că vorbim despre un virus apărut în urmă cu câteva luni, nu au stabilit exact dacă persoanele care au avut covid 19, se pot mai pot sau nu reinfecta. La fel de bine cum nu există nicio legătură între această boală și faptul că unii pacienți erau vaccinați antigripa. Cât despre sechele, exista posibilitatea ca unii pacienți să dezvolte fibroză pulmonară. Studiile însă sunt destul de neclare și în această privință. În orice caz, afirmă medicul Cora Mitroi-Maxim, ca în cazul oricărui alt virus, reîmbolnăvirea este excepțională!Medicul infecționist din cadrul SCBI, a dorit să puncteze și pe marginea statutului suspecților de Covid 19. Nu întâmplător, deoarece au existat în mediile online discuții și legate de ascest aspect. “În cele mai multe cazuri, persoanele care au simptome anung la noi prin intermediul serviciului de ambulanță. Evident că sunt preluați, testați, dacă în spital avem suficiente locuri îi izolăm individual până când avem rezultatul testului, dacă nu, după testare sunt transportați la spitalul de pneumoftiziologie de la Palazu. Dacă între timp se negativează sunt transportați din nou la noi și umrează procedura internării și tratării bolii. Foarte important, orice persoană suspectă nu se cazează în aceeași cameră cu alt pacient. De asemenea, un bolnav de covid-19 nu va fi internat în același salon cu alt bolnav care se află deja în tratament de zece zile.În toate cazurile, cei care s-au stins au avut condiții patologice preexistente, precizează medicul Cora Mitroi-Maxim. Persoanele în vârstă, precum şi cele cu probleme medicale preexistente, cum ar fi hipertensiunea arterială, probleme cardiace sau diabet, obezitatea sunt mai susceptibile să dezvolte o formă gravă. Faptul că pacientul nu are nicio boală cunoscută, nu înseamnă că nu era bolnav. Au fost situații în această lună, în care pacienții infectați cu noul coronavirus și-au descoperit boli conexe pe patul de spital.Atunci când este bolnav, fiecare pacient reacționează diferit. Și în cazul celor cu Covid 19, se aplică perfect sintagma – nu există boli, există bolnavi! “Fiecare pacient este unic. Cu cât nivelul de cultură și educație este mai mare, cu atât temerile sunt mai mari. Toți sunt speriați, panicați. De aceea este foarte important ca medicul, întreg personalul medical să le explice, să le răspundă la toate întrebările. Iar noi facem asta, comunicăm de câte ori este nevoie cu pacienții cu Covid 19. Trăirile mele la patul bolnavului implică de fiecare dată emoții. Nu contează că este asimptomatic sau în stare gravă. Fiecare caz este unic în felul lui și îl trăim la maxim. Sunt situații în care nu mai contează al cui pacient este cel care trebuie salvat. Ne sfătuim între noi, suntem mereu acolo să ne ajutăm unii pe ceilalți. Implicarea la patul bolnavului este esențială și comunicarea. Cele mai frecvente întrebări ale pacientului cu Covid 19 au legătură cu procesul de vindecare sau cu rezultatele testelor care îl confirmă.Am avut pacienți veniți din carantină, despărțiți de familiile lor, au venit , au fost testați, s-au pozitivat și au rămas în spital. Cu toate acestea au știut cum să gestioneze această boală. Fiecare vindecare este rezultatul muncii în echipă. V-am spus, de multe ori, încercăm să gestionăm tot noi, în spital și comorbiditățile pacienților. Pe mine, fiecare caz mă consumă în aceeași măsură”, povestește medicul infecționist.Cora Mitroi-Maxim mai spune că în această luptă, medicii sunt ajutați nu doar de asistente și infirmiere ci si de rezidenți care țin telephonic legătura cu pacienții, dar și de specialiștii care asigură tot teleponic, consiliere psihologică, extreme de importantă în unele cazuri medicale.Bineînțeles că echipei li se alătură și nutriționiștii care se ocupă de hrana dedicată pentru pacienții cu Covid 19, o alimentație echilibrată, hipercalorică și hiperproteică, specială atunci când este cazul. Pacienții pot primi de acasă și pachete, prin intermediul serviciului de curierat organizat la poarte unității medicale.Atunci când dintr-o lege ciudată a naturii, oamenii nu mai au nume și devin simple numere, iar noile mijloace de a măsura timpul sunt restricțiile date de ordonanțele militare și sirenele polițiștilor și ale jandarmilor e cumva normal sa te simți anxios sau deprimat. Oare cât mai durează această perioadă? Oare ce a fost mai greu a trecut?Medicul Cora Mitroi- Maxim spune că o dată cu sărbătorilor pascale, oamenii se vor întâlni și vor face contacte iar numărul cazurile noi ar putea crește după Paște. Tocmai de aceea trebuie să respectăm în continuare izolarea socială și mai ales regulile de igienă. Apa și săpunul sunt esențiale iar purtarea măștilor și a mănușilor trebuie să se facă cu atenție, recomandă medicul infecționist. Nu este de neglijat nici folosirea dezinfectanților, însă după ce ne spălăm pe mâini în mod traditional. Despre profilaxie medicală în acest moment nu se poate discuta, însă este posibil ca în viitor să apară și aceste medicamente. La fel și un vaccin. În orice caz, nu luați medicamente în exces, nici măcar ceaiul de sunătoare nu e bun în exces, nici vitaminele. Toate pot provoca afectare toxică hepatică. Mâncați echilibrat, mai adaugă medicul și încă ceva, dezinfectați-vă obiectele de îmbrăcăminte și foarte important, telefoanele mobile. Dacă aveți simptome, izolați-vă la domiciliu iar dacă aceastea persistă, adresați-vă medicilor.Și nu încetați să păstrați igiena, pentru că după o perioadă de acalmie, de transmitere sporadică, virusul se va întoarce. “Vom învăța să trăim cu el, cum trăim și cu gripa, cu ajutorul moleculelor și a vaccinului”, punctează medicul infecționist.Fără doar și poate, pandemia de coronavirus a dus pe de o parte la conștientizarea lipsurilor din sistemul de sănătăte din România iar pe de altă parte a unit comunitățile. Medicii au simțit direct acest impact. “Noi avem tot ce ne trebuie la SBI Constanța, dar nu toți sunt norocoși. Trebuie să se schimbe ceva după covid 19. Oamenii vor înțelege că sănătatea este importantă. În această perioadă, am înțeles că numai împreună putem schimba ceva. Iar că noi, noi medicii trebuie să ne facem treaba cu multă responsabilitate. Personal am fost plăcut surprinsă cum au gestionat autoritățile din Constanța toată această perioadă. A fost ca o lecție pentru toată lume. Am simțit întreaga comunitate aproape”, a punctat medicul infecționist.Cât privește stimulentele oferite de guvernanți medicilor din prima linie, Cora Mitroi-Maxim spune că infecționiștii sunt pregătiți pentru astfel de situații. În plus, adăugă medicul, este o perioadă de criză economică și trebuie să existe solidaritate și din partea cadrelor medicale. “Personal nu văd necesar acest spor. Trebuie să ne facem datoria și nu cred că este nevoie de un bonus pentru asta. Ne-am pregătit să ajutăm oamenii. În astfel de perioade se văd caracterele”, spune medicul.Cât privește personalul medical care a preferat să plece din sistem de frica Covid 19, la Constanța nu prea au existat astfel de cazuri. Mai mult s-au suspendat și concediile. Răsplata vine din numărul mare de cazuri vindicate și din partea societății, care s-a mobilizat în susținerea medicilor, să le dea o mână de ajutor.Ei bine, când mulți dintre noi ne-am pierdut răbdarea, zen-ul și poate chiar speranța, în spitale, medicii lupta ca soarele sa strălucească cumva din nou. Ca noi sa primim iar chip, sa nu mai fim doar voci sau statistici. Mai devreme s-au mai târziu, ajungem speriați la ușa doctorului pe care îl implorăm să ne ajute. Cu adevărat n-am şti ce să facem fără ei în aceste zile. Sigur, poate doar ne-am putea comporta ca niste personaje fără nume.