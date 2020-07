Medic infectat: Aparatele nu sunt foarte exacte. Dau teste pozitive cu virusi morti, dar pacienții nu au niciun simptom

Un medic specialist infectat cu COVID-19 în urmă cu o lună a fost internat în spital şi externat cu un test negativ care ar fi trebuit să îi aducă libertatea, numai că, la locul de muncă, i s-a cerut al doilea test negativ, iar de două săptămâni se retestează periodic şi iese pozitiv. Din această […] The post Medic infectat: Aparatele nu sunt foarte exacte. Dau teste pozitive cu viruşi morţi, dar pacienții nu au niciun simptom appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.