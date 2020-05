Medic legist italian: Cifre „inventate” in Italia. „Este un virus banal. Nu e in stare sa ucida”. Ce ne va salva daca devine mai agresiv

Medicul legist Pasquale Mario Bacco din Bari spune că cercetările echipei sale au scos la iveală mai multe lucruri extrem de importante- printre care și faptul că cifrele legate de mortalitatea din Italia sunt pur și simplu inventate. Ziarul Italian Il Giornale prezintă toate detaliile, citat de evz.ro. „Nu va exista niciodată un vaccin”, spune […] The post Medic legist italian: Cifre „inventate” în Italia. „Este un virus banal. Nu e în stare să ucidă”. Ce ne va salva dacă devine mai agresiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.