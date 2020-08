Medic roman din Marea Britanie: "Nivelul la care s-a ajuns in Romania cu discutiile despre COVID este penibil"

Tudor Toma, un medic roman care lucreaza in Marea Britanie, reclama, intr-o postare pe pagina sa de Facebook nivelul la care a ajuns sa se discute in Romania despre COVID-19. "Nivelul la care s-a ajuns in Romania cu discutiile despre covid este unul interesant, in sensul de penibil, adica provoaca stari extrem de neplacute, cu efect nedorit, foarte greu de suportat", scrie Tudor Toma, pe pagina sa de Facebook.