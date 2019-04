Medic rus, prins si legat de ceilalti pasageri cand incerca sa deschida usa avionului in zbor (Video)

Vadim Bondar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vadim Bondar, 43 de ani, un anestezist rus de la o clinica de top din Moscova, s-a imbatat in timpul unui zbor Bangkok (Thailanda) - Moscova si a fost la un pas sa produca o adevarata tragedie. Barbatul se intorcea dintr-un concediu petrecut in Thailanda si a inceput sa consume alcool la bordul avionului companiei ruse Aeroflot, invocand teama de turbulente. Asta in ciuda faptului ca reprezentantii companiei respective nu accepta consumul de alcool la clasa economic pe ruta respectiva. Medicul rus a vrut sa deschida usa avionului la o altitudine de 11.000 de metri La un moment dat, conform Daily Mail, din cauza numarului mare de pahare de rom baute, Vadim s-a ridicat de pe scaune si s-a indreptat spre ...