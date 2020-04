Medicament nou impotriva COVID-19, blocat in vama. Streinu-Cercel: Incep sa ma satur și eu de birocrația asta!

Profesorul Adrian Streinu-Cercel a vorbit, joi seară, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, despre numeroasele variante de tratament pe care medicii le testează împotriva COVID-19, scrie DCnews. Mai precis, a povestit despre blocarea,de patru zile, în vamă, a unui medicament folosit „în Estul planetei”. Întrebat de Mihai Gâdea care este cel mai eficient The post Medicament nou împotriva COVID-19, blocat în vamă. Streinu-Cercel: Încep să mă satur și eu de birocrația asta! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.