Medicament principal anti-COVID, folosit in Romania, nerecomandat de OMS

Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu recomandă folosirea Remdesivirului, medicamentul produs de Gilead, nu este recomandat pacienţilor spitalizaţi cu Covid-19, indiferent de cât de bolnavi sunt, deoarece nu există dovezi că îmbunătăţeşte supravieţuirea sau reduce nevoia de ventilaţie. Recomandarea a fost publicată vineri în jurnalul britanic medical BMJ. „Grupul de cercetare a constatat lipsa dovezilor că […] The post Medicament principal anti-COVID, folosit în România, nerecomandat de OMS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.