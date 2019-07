Medicamentul natural care te vindeca de nenumarate boli

Veninul de albine google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Veninul de albine este o substanta organica foarte complexa. In aparenta, este un lichid clar si apos, dar pe langa apa (88%) contine glucoza, fructoza, proteine toxice, lipide, saruri minerale si acizi organici. Medicina moderna a pus la punct metode diferite de folosire a veninului de albine: de la injectarea lui, dupa ce a fost purificat, pana la aplicarea lui sub forma de unguente. Iata si cateva dintre afectiunile tratate cu succes de acest leac! Proprietatile veninului de albine – Reumatismul Cu ajutorul veninului sunt stopate multe din neplacerile cauzate de artrita, sciatica, spondiloza. Administrarea se face strict sub control medical prin injectii sau prin unguente. Odata cu veninul ...