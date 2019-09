Medici din toata lumea se vor aduna la un congres in Romania! Congresul East Meets Weast reuneste peste 500 de participanti. Ce semnifica acest eveniment pentru Romania ? 

dr Victor Costache 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Congresul “East Meets West” ( EMW) 2019 va avea loc in perioada 26-28 septembrie la Bucuresti la Hotel Marriot. Este cel de-al treilea eveniment de acest gen organizat pentru Europa Centrala si de Est. EMW 2019 este sustinut pe deplin de Societatea Specialistilor EndoVasculari din Statele Unite ale Americiu in parteneriat cu Societatea Romana de Chirurgie Cardiaca Minim invaziva. In cadrul evenimentului se vor prezenta tehnici si tehnologii de ultima generatie pe plan global si va fi incurajat si in acest an, la fel ca in anii precedenti, schimbul creativ de idei si experiente de invatare. Congresul EMW vrea sa inspire, sa motiveze si sa confere un contur chirurgiei vasculare. P ...