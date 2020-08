Medici germani: Aleksei Navalnii a fost otravit cu o substanța inca necunoscuta

Medicii de la Spitalul Charité din Berlin au declarat luni că datele clinice indică faptul că politicianul rus de opoziţie Aleksei Navalnîi prezintă ”urme de otrăvire”, transmit AFP, Reuters şi dpa, conform Agerpres. Instituţia medicală din capitala germană unde este tratat Navalnîi a afirmat că substanţa găsită în corpul acestuia nu este deocamdată cunoscută şi […] The post Medici germani: Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu o substanță încă necunoscută appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.