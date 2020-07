Medici indignați de legea carantinei: „Nu suntem nici politisti, nici magistrati sa putem decide privarea de libertate” 

Cinci medici de renume din România au transmis o scrisoare în care condamnă noua lege privind carantinarea şi izolarea, aflată în Parlament pentru vot final. Medicii Livia Davidescu, Manuela Predilă, Alina Martău, Bogdan Lăzescu şi Albert Claudiu cer intervenţia Colegiului Naţional al Medicilor pentru luarea unei poziţii oficiale cu privire la noua lege care îi pune pe […] The post Medici indignați de legea carantinei: „Nu suntem nici poliţişti, nici magistraţi să putem decide privarea de libertate” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.