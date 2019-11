Medicii ameninta cu proteste daca Guvernul le va scadea sa nu le va asigura salariile

Sindicatul Medicilor, Farmacistilor, Chimistilor si Biologilor din Romania PROMEDICA si Alianta Medicilor USMR anunta, printr-o scrisoare deschisa adresata premierului Ludovic Orban, ca medicii vor iesi in strada, daca Guvernul le va scadea sau nu le va asigura salariile pe motiv ca "nu sunt bani pentru salarii in sanatate", informatie aparuta in presa care a declansat o stare de alerta in spitale.