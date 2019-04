Medicii au confirmat: Mihai Bendeac sufera de o boala incurabila! Ce se va intampla cu actorul

Mihai Bendeac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Bendeac a vorbit despre boala de care sufera si anume depresia si despre felul in care aceasta i-a schimbat conceptia deespre viata. "Depresia cu care traiesc de o viata m-a impins la intrebari si cautari. Aceste cautari m-au dus, repet, la fizica, istorie, chimie, filosofie, religie. Concluzia mea? Divinitatea exista. Punctul incipient. Generatorul infinitului (consider infinitul ca unica si incontestabila constanta). Dar consider, totodata, ORICE forma de religie ca fiind o manipulare jegoasa. Andra Maruta, mesaj subliminal pentru Mihai Bendeac dupa ce actorul a remarcat un detaliu intim Si, in urma reactiilor de dupa ultimul episod «Baieti de oras», consider ca decizia mea de ...