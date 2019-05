Medicii au luat DECIZIA! Ultimele informatii despre Mihai Constantinescu

Ultimele informatii despre Mihai Constantinescu. Starea de sanatate a cantaretului Mihai Constantinescu inca este precara, lumea asteptand ca acesta sa-si revina. Potrivit evz.ro, medicii ar fi interzis accesul tuturor persoanelor in salonul lui Mihai Constantinescu. Decizia nu a fost motivata.

In acest moment, medicii sunt rezervati cu privire la starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu, care se lupta in fiecare minut pentru a supravietui. De acum nici rudele nu mai au voie in salonul acestuia.

S-au interzis vizitele in salonul lui Mihai Constantinescu

Ultimele informatii despre Mihai Constantinescu. Chiar si fosta sotie, Mihaela Constantinescu, a incercat sa-l viziteze in salon, insa i s-a interzis total: „Este conectat la aparate. Mihai reactioneaza bine, sunt si organisme care resping aparatele. Inclusiv medicii sunt intr-un moment de asteptare.

Eu nu am putut sa il vad, pentru ca nu ni se da voie. Miercuri, Simona a intrat zece secunde la el, pentru ca se afla intr-o camera sterila” a spus Mihaela pentru click.ro.

Ce a declarat Simona Secrier

Ultimele informatii despre Mihai Constantinescu. Simona Secrier a declarat joi ca artistul este in continuare intubat la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, fiind stabilizat, tensiunea si pulsul fiind stabile.

„Mihai este in continuare intubat, este in viata, este stabilizat, tensiunea si pulsul lui sunt stabile acum, dar sunt zile in care el trebuie sa se refaca. A stat destul de mult pana a venit salvarea”, a declarat, pentru MEDIAFAX sotia acestuia, Simona Secrier.

