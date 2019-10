Medicii avertizeaza! Care este cel mai toxic peste comercializat in Romania

Peste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este unul dintre cei mai toxici pesti, dar, cu toate acestea, este foarte consumat! Desi se gateste extrem de usor, iti distruge sanatatea si medicii recomanda evitarea consumului. Fileul de pangasius nu are nici pe departe o valoare nutritiva potrivita, intrucat pestele pangasius provine exclusiv din ferme de crescatorie, din ape murdare si este hranit impropriu cu saci de prafuri. Pestele pangasius natural este apreciat pentru continutul moderat de grasime dar ridicat in proteine de calitate. Carnea de pangasius salbatic ori somn este bogata in vitamina D, B12, seleniu, acizi grasi Omega-3. Insa, recoltarea naturala de pangasius se face foarte limitat. Astfel, tot pestele destinat consumului larg este adus din ...