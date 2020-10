Medicii cerceteaza daca COVID-19 cauzeaza diabet

O nouă ipoteză este verificată de medici, după un număr în creștere a cazurilor noi de diabet inregistrate după aparenta vindecare de COVID-19 a unor pacienți din SUA și Marea Britanie, relatează Reuters. Unii experți sunt convinși că COVID-19 poate declanșa apariția diabetului – chiar și la unii adulți și copii care nu au factorii […] The post Medicii cercetează dacă COVID-19 cauzează diabet appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.