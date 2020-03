Medicii chinezi ii avertizeaza pe cei europeni ca repeta greșelile facute in Wuhan la inceputul crizei

Doctorii chinezi avertizează că medicii din Europa fac aceleaşi greşeli ca cei din Wuhan în ceea ce priveşte tratarea bolnavilor de coronavirus. Aceştia vorbesc, în acest sens, despre protecţia inadecvată, scrie Bloomberg, citat de digi24.ro. În Wuhan, lipsa de înţelegere a bolii şi deficitul de echipamente de protecţie în primele săptămâni ale epidemiei a afectat grav tratarea The post Medicii chinezi îi avertizează pe cei europeni că repetă greșelile făcute în Wuhan la începutul crizei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.