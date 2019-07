Medicii credeau ca e gravida si au vrut sa ii faca cezariana. Ce s-a intamplat in cateva minute e socant

O fata in varsta de 24 de ani a reusit sa socheze medicii unui spital. Aceasta a aparut cu o burta uriasa, ca de gravida cu multi copii.

Medicii credeau ca e gravida si au vrut sa ii faca cezariana. Dar fara le-a spus ca nu are cum sa fie insarcinata. Le-a spus ca, in urma cu cateva luni, era mult mai plinuta. Dornica sa slabeasca, fata a inceput sa tina un regim alimentar special. Si a inceput sa faca sport, cat mai des.

Din pacate, burta ei nu scadea, ci din contra. Fata a marturisit ca, pe parcurs ce inainta cu regimul ei alimentar, burta ei crestea. Doar burta, din cate se vede si in imagine. Medicii au supus-o la o serie completa de analize medicale si de teste.

Acestia au vrut sa vada daca e gravida sau nu. I-au facut si o ecografie abdominala sa se asigure ca pacienta nu ii minte. Se pare ca tanara avea, de fapt, o tumora la ovare. Aceasta crescuse in mod alarmant dupa ce tanara a facut schimbarea drastica in alimentatie si a inceput sa faca sport.

Afland ce problema are, medicii au decis sa o opereze de urgenta. Tumora de pe ovare era uriasa si apasa pe sistemul ei de reproducere, precum si pe alte organe vitale. Pacienta abia ajunsese la spital pe picioarele ei, iar apoi a inceput sa ii se faca rau de la atatea teste si analize.

Pacienta avea o tumora de 32 kg

Medicul care a condus operatia de extirpare a tumorii se numeste Eric Hanson Viana. Lucreaza in spitalul din Mexico City si sustine ca a fost primul lui caz de acest fel, din toata cariera sa. In plus, barbatul sustine ca nimeni din spital nu a mai intalnit asa ceva. Este un caz medical rar despre care doar citeau in carti.

Dupa ce a intrat in sala de operatii, pacienta a stat acolo cateva ore. In tot acest timp, medicii au muncit sa ii scoata tumora de pe ovare. Formatiunea avea jumatate de metru in diametru si o greutate de 32 de kg. Dupa interventia de 5 ore, abdomenul tinerei s-a desumflat. La 6 luni de la interventie, tanara s-a recuperat si acum e in afara oricarui pericol.

