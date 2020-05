Medicii de familie, ar putea fi scutiti de impozitul pe cladire, la initiativa deputatului PNL Constanta, Bogdan Hutuca

Cabinetele de Medicină de Familie, scutite de impozitul pe clădire reprezintă cea mai nouă propunere legislativă menită să vină în spirijul medicilor. Proiectul legislativ care prevede susținerea medicilor de familie prin scutirea de la plata impozitelor pe clădiri aferente cabinetelor, a fost formulat și înaintat de președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, alături de mai mulți colegi din Parlament.În opinia președintelui PNL Constanța, Bogdan Huțucă, inițiatorul acestei propuneri legislative, această scutire de plată are rolul de a corecta o inechitate. Astfel, prin acest amendament care se referă la lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015, PNL își propune să corecteze o situație care dezavantaja medicii de familie. La momentul la care a fost elaborată această lege, a fost prevăzută exceptarea de la plata impozitului pe clădiri a unităților sanitare publice, însă, prin sintagma clădirile unităților sanitare publice se înțelegea exclusiv clădiri de tip spitale, clinici, policlinici. Astfel, clădirile în care se desfășoară activitatea cabinetelor individuale de medicină rămâneau în afara acestei scutiri a taxei pe clădiri. Conform Legii nr. 571/2003, privind vechiul cod fiscal, cabinetele de medicină de familie erau scutite de impozitul pe clădire, facilitate anulată prin adoptarea noului cod fiscal.” a declarat președintele PNL Constanța.Această propunere legislativă are ca scop clarificarea unei situații juridice privind impozitul, taxele pe clădiri pentru cabinetele de medicină de familie: “Prin demersul nostru, dorim ca aceste cabinete, care sunt puține la număr, să fie incluse în capitolul de scutiri de taxe și impozite. Această scutire are un impact nesemnificativ asupra bugetelor locale, mai ales că, la nivelul unităților teritorial administrative, acționează un număr extrem de mic de cabinete de medicină de familie, dar are un impact semnificativ pentru medici. La nivelul județului Constanța sunt aproximativ 400 de medici de familie. Dorința noastră este să sprijinim medicii și să susținem cât mai mult actul medical. Medicii de familie joacă un rol esențial în sistemul medical și cu cât vom sprijini mai mult medicina de prevenție, cu atât vom fi cu toții mai sănătoși. Medicina preventivă, centrată pe nevoile pacienților, stă la baza unei reforme sistemice a domeniului sanitar și orice mic suport pe care îl putem oferi medicilor, reprezintă un pas în direcția recalibrării sistemului medical”, a subliniat deputatul Bogdan Huțucă.