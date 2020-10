Medicii incep sa se revolte fața de autoritațile incompetente. Protest extrem in Spania, cu medici dezbracați

Haosul din sistemul de sănătate și din administrația publică centrală nu este prezent doar în România, ci și în state europene mult mai dezvoltate, ceea ce provoacă revolte atât în rândul populației, cât mai ales în rândul medicilor, cei mai expuși infectărilor cu noul coronavirus. Tonul revoltelor a fost dat în Spania, unde sute de […] The post Medicii încep să se revolte față de autoritățile incompetente. Protest extrem în Spania, cu medici dezbrăcați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.