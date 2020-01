Medicii legisti au stabilit ziua si ora mortii Cristinei Topescu. Aceasta s-a stins imediat dupa Craciun, seara. Primele rezultate ale necropsiei arata ca in stomacul Cristinei Topescu s-a gasit un cocktail puternic de medicamente, un analgezic puternic si un antidepresiv. In acelasi timp, inima vedetei de televiziune a fost prelevrata pentru analize, anunta Romania TV.



Cristina Topescu a murit la varsta de 59 de ani. Anuntul a fost facut duminica seara, de surse apropiate familiei jurnalistei. Aceasta a fost gasita fara viata in locuinta din Tunari. Autoritatile au fost anuntate de catre o vecina, care a declarat ca nu a mai vazut-o pe jurnalista de trei saptamani, mai mult decat atat aceasta nu a mai raspuns la telefon de pe 23 decembrie.



Cristina Topescu va fi incinerata miercuri, anunta Romania TV. Nu se stie daca aceasta a fost dorinta Cristinei Topescu sau o decizie a rudelor ei. In raportul preliminar legistii au stabilit ca jurnalista Cristina Topescu a murit in jurul Anului Nou. De asemenea, in cazul mortii Cristinei Topescu va fi efectuata si o expertiza toxicologica dupa ce in stomacul ei au fost gasite mai multe medicamente.



Romania TV a intrat in posesia ultimelor inregistari din viata Cristinei Topescu. Disperata, cerea ajutorul si spunea cum este terorizata. Vorbeste inclusiv despre omul care a nenorocit-o, cum se lupta cu el si spunea ca o sa moara cu el de gat. Sunt inregistari tulburatoare in care Cristina Topescu vorbeste inclusiv depre boala ei si de ce se temea sa cheme ambulanta.



„Iarta-ma ca te bat la cap dar, nu mai stiu ce sa fac, ieri am facut atac de panica, am reusit sa ma pun pe picioare, sa fac emisiunea. Azi dimineata am facut din nou, mi-a trecut, acum iar m-a luat, mi se inclesteaza maxilarele si nu pot sa respir si nici nu sunt genul sa chem salvarea si nici nu vreau sa chem, n-am cum, cu atatia catei, cine dracu intra aici. Sper sa imi revin.

