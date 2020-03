Medicii se plang de lipsa echipamentelor de protecție și a testelor pentru COVID-19. Ministerul Sanatații și Ministerul de Externe au declanșat achizițiile directe, afirma un secretar de stat

Nelu Tătaru, secretar de stat în ministerul Sănătății, susține că se vor face noi achiziții în domeniul sănătății și că speră ca să existe „tot necesarul” până la sfârșitul acestei săptămâni, „ca să avem stocurile rezonabile”. Întrebat dacă toate spitalele au stocurile asigurate, în contextul în care mulți medici se plâng că nu au materiale The post Medicii se plâng de lipsa echipamentelor de protecție și a testelor pentru COVID-19. Ministerul Sănătății și Ministerul de Externe au declanșat achizițiile directe, afirmă un secretar de stat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.