Medicii si cadrele medicale de la scolile inchise din Capitala vor fi detasati la spitalele care trateaza pacienti COVID

Prefectul Capitalei, George Cojanu, a declarat duminica seara ca medicii si cadrele medicale de la scolile din Bucuresti care se vor inchide in urma trecerii in scenariul rosu vor fi detasati la spitalele care trateaza pacienti Covid. Practic, este vorba despre tot pesonalul medical din scolile bucurestene, in situatia in care acestea vor trece la invatamantul exclusiv online.