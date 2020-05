Medicii sunt ingrijorati ca inchiderea scolilor agraveaza fenomenul obezitatii infantile

Inchiderea scolilor, locurilor de joaca, terenurilor sportive si taberelor de vara din cauza COVID-19 i-a determinat pe pediatrii nutritionisti si dieteticieni din SUA sa-si exprime ingrijorarea ca schimbarile in obiceiurile alimentare si o scadere per ansamblu a activitatii fizice ar putea duce in viitor la agravarea obezitatii infantile.