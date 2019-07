Medicii trag un semnal de alarma: Cura asta de slabire te otraveste!

dieta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consumul de drojdie cruda poate fi extrem de periculos, cu toate ca multe diete sustin ca daca mancam zilnic acest produs reusim sa dam jos kilogramele in plus. In primul rand, te poti alege cu alergii. In acest caz, cele mai multe dintre ele dau dureri de stomac, slabiciune si oboseala. De asemenea, consumul de drojdie cruda poate duce chiar si la otravire. Daca o persoana ingereaza o cantitate mare de drojdie uscata activa, aceasta se va descompune, iar in stomac va ajunge o cantitate mare de dioxid de carbon si de alcool. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:"63 ...