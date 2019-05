Medicii transmit un avertisment dur! Acest produs te poate lasa ORB! Nu este o gluma! Multi ieseni prefera sa cumpere de aici pentru a plati mai putin - FOTO

oameni bulevardul carol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Ochelarii de vedere achizitionati in supermarketuri, de la tarabe sau benzinarii, iti pot aduce pierderea vederii • Datorita preturilor accesibile, iesenii cumpara acest produs, fara a consulta un medic oftalmolog • Acestia ignora insa marile pericole la care se supun • Medicii de specialitate sustin ca prin utilizarea acestui tip de ochelari poti agrava starea de sanatate a ochilor In ultimii ani, au aparut in supermarketuri, piete si benzinarii, ochelari de vedere la preturi mai mult decat accesibile. Asta motiveaza un numar considerabil de clienti sa nu mai treaca prin cabinetul unui oftalmolog si sa-si stabileasca singuri dioptriile. Uniii aleg varianta de a-si procur ...