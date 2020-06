Medicina legala influențeaza Justiția! Cine influențeaza Medicina Legala?

Un proiect de lege, aflat în Parlament, va favoriza corupția în medicina legală românească, deoarece creează premisele exercițării de presiuni asupra experților medico-legali, propunând un mod de organizare și funcționare de sorginte sovietică. Dr. Ligia Barbarii, șef al Laboratorului de Genetică din cadrul Institutului Național de Medicină Legală “Mina Minovici” din București și expert internațional […] The post Medicina legală influențează Justiția! Cine influențează Medicina Legală? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.