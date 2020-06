Medicul Adina Alberts se revolta dupa o vizita la piața: La tarabe, minciuna a devenit o regula

Medicul Adina Alberts a povestit pe pagina sa de socializare cum a fost păcălită în piață, la cumpărături.

„OK, agricultorii se vaită, agricultura suferă iar. Motivele nu le înțeleg, or fi multiple. Dar mai rău suferim NOI! Mi-au atras atenția mai multe știri recente despre starea gravă în care se află agricultura românească, acest an fiind, se pare, în accepțiunea specialiștilor, un an secetos. Agricultorii susțin că recoltele sunt mici și că anul acesta vom avea tarabele mult mai goale.

Astăzi am fost în piață, să cumpăr legume. Asta pentru că am aruncat tot ce a cumpărat familia mea, zilele trecute: roșiile “ inimă de bou” aveau un gust acrișoro-sălcio-pișcătoro-acidulato-ciudată rău, iar castraveții erau casanți și păreau că au fost injectați direct cu plastic!

La această sesiune de cumpărături am fost foarte atentă, dar, pană la urmă, totul se rezumă la cuvântul vânzătorului. Am cumpărat două kilograme de roșii „de grădină”, de la un „țăran autohton” care mi-a repetat de două ori (fără să îl întreb) că sunt foarte dulci și bune. Și încă 5 roșii mari, de un roșu închis, destul de ondulate, despre care precupeața m-a asigurat că sunt delicioase!

Când am ajuns acasă, mi-am tăiat câteva și, ce să vezi... Cele “dulci” erau dulci-dulci, de parcă erau pentru ornat un tort, nu de pus în salată! Iar cele ondulate aveau o coajă groasă, înauntru erau GOALE, iar la gust erau acre. Din niciunele nu curgea strop de suc.

Așadar, dragii mei, puteți să-mi spuneți de ce plângem agricultura românească? Nu sunt singura care e dispusă să dea niște lei în plus pentru a consuma alimente naturale. Și totuși, ele nu există pe piață! Mai mult, la tarabe minciuna a devenit o regulă!

Sper ca în viitor să avem acces la aparatură de măsurare a chimicalelor din fructe și legume, ca să știm și noi ce mâncăm. Deocamdată putem depista doar nitrații din fructe, legume, carne și preparatele din carne! Aparatul Greentest care depistează nitrații, și pentru care nu am niciun interes financiar, detectează și radioactivitatea fructelor și a legumelor, radiațiile gamma putând fi puse în evidență de un mic detector Geiger-Muller incorporat!”, a scris Adina Alberts pe Facebook.

