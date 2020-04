Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie este de parere ca ne vom confrunta cu doua varfuri ale epidemiei cu noul tip de coronavirus. Medicul a mai subliniat ca, luand in calcul aceasta ipoteza, cetatenii nu pot sta in casa pana la toamna.

Medicul Alexandru Rafila a estimat cat vom mai sta in casa

Potrivit lui Alexandru Rafila, primul varf al epidemiei de coronavirus se va forma, cel mai probabil, dupa Sarbatorile de Paste, in jurul intervalului 25 aprilie – 1 mai.

”Apoi, dupa aplatizarea acestor cazuri noi in cursul verii, vom asista la o noua crestere in jurul lunilor octombrie – noiembrie, daca pana atunci nu vom avea la dispozitie mijloace terapeutice sau profilactice in ceea ce priveste infectia cu noul coronavirus.

Nu o sa putem sta pana in toamna in izolare. Important este sa luam masuri secventiale atunci cand exista aceasta posibilitate de crestere brusca a numarului de cazuri, pentru a nu depasi capacitatea sistemului de sanatate. Nu o sa putem opri cu totul transmiterea, asta e evident”, a spus presedintele Societatii Romane de Microbiologie la Antena 3.

Rafila a vorbit si despre testele care se vor face in Romania cu un medicament venit din SUA. Medicul a subliniat ca spera sa fie o procedura rapida, care sa nu se intinda pe mai mult de o luna: ”Sper ca-n decurs de 3-4 saptamani sa inceapa acest studiu. O sa aprecieze eficacitarea nu numai a unei noi molecule produse in SUA, cat si eficacitatea comparativa a unor tratamente care deja se regasesc in schemele terapeutice atat in Romania, cat si-n multe alte state”.

