Medicul Beuran fost trimis in judecata pentru o mita de 10.000 de euro

Medicul Mircea Beuran a fost trimis in judecata miercuri pentru ca ar fi luat mita suma de 10.000 de euro de la un medic pentru a propune in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar in specialitatea Chirurgie generala, pe o perioada determinata, dar si pentru a asigura castigarea concursului de catre cel care i-a dat banii.