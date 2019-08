Medicul care se ocupa de suferinta creierului, vine in studioul BZI LIVE. Dr. Vlad Hartie va face dezvaluiri uluitoare

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre medicii de perspectiva din Clinica de Anestezie si Terapie Intensiva de la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie) din Iasi vine in studioul BZI LIVE. Dr. Vlad Hartie, medic specialist anestezie si terapie intensiva va fi prezent in studiou incepand cu ora 13.00. Interventiile chirurgicale pe creier sau coloana vertebrala de la unitatea medicala mentionata nu ar putea fi efectuate daca neurochirurgul nu are langa el un medic anestezist. Ingrijirea pacientului la terapie intensiva depinde in cea mai mare parte de priceperea medicului anestezist. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman de marti, 6 august 2019, de la ora 13.00, va povesti ce se inseamna ingrijirea unui pacient intr-u ...