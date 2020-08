Medicul care vrea DICTATURA MEDICALA: 'Nu poți opri imbolnavirea, iar restricțiile nu au fost ca sa se ia drepturi, ci ca sa se eșaloneze imbolnavirile'

Managerul spitalului "Victor Babeș" din București, Emilian Imbri, a declarat miercuri seara la TVR1 că dictatura medicală despre care vorbea în urmă cu câteva zile și care a făcut atâta vâlvă în spațiul public nu se referă la încălcarea unor drepturi, ci la măsuri menite să limiteze răspândirea virsului SARS COV-2. Medicul spune că suntem deja în situația de a nu mai avea locuri în spitale, iar restricțiile care s-au luat au fost pentru ca oamenii să nu se îmbolnăvească toți odată, anunță stiri.tvr.ro.

"Dacă s-ar fi ascultat cu atenție ceea ce am spus și dacă s-ar fi citi cu atenție, s-ar fi văzut foarte clar că am explicat: noțiunea de dictatură medicală nu am introdus-o eu acum în România. Am preluat acest termen de la o demonstrație care a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni bune în fața Guvernului, în care oameni care se sperie de zona medicală [...], au scandat Nu vrem dictatură medicală! Am preluat acest termen de dictatură medicală nu ironic, și am spus: Dacă până acum vorbeam despre cum să ne spălăm, cum să purtăm mască - la ceas de seară, am zis, povești la ceas de seară, și eu am spus povești, și profesorul Cercel a spus povești, așa păreau, povești, erau de fapt sfaturi practice - a trecut vremea acestor lucruri. De ce? Pentru că situația este mai gravă decât înainte și abia de acum s-ar putea vorbi de măsuri ce s-ar apropia de această dictatură medicală pentru că, am specificat, noi nu vrem să furăm libertatea nimănui, nu vrem să obligăm pe nimeni să poarte mască sau să se spele pe mâini. Vrem doar să fim crezuți că ceea ce spunem este adevărat", a explicat managerul de la Victor Babeș declarația de acum câteva zile.

O dictatură medicală nici n-ar fi posibilă, explică Imbri, care adaugă: "A venit vremea să întrebăm bolnavii dacă nu vor să stea acasă, pentru că nu prea mai sunt locuri în spitale."

Medicul mai spune că îmbolnăvirea nu poate fi oprită, iar restricțiile au rolul de a eșalona infectările, pentru ca oamenii să nu se îmbolnăvească toți odată și a se ajunge la situația de a nu fi locuri în spitale: "Toate aceste restricții nu au fost ca să i se ia omului niște drepturi, ci ca să eșaloneze eventualele îmbolnăviri - astfel ca oamenii să se îmbolnăvească treptat. Pentru că nu poți opri îmbolnăvirea - dar să se îmbolnăvească treptat și nu în număr brusc ca să ajungem cum suntem în situația de azi, să trebuiască să căutăm locuri în spitale din alte orașe. "

În urmă cu câteva zile, managerul Institutului "Victor Babeș" din București atrăgea atenția asupra situației critice privind evoluția epidemiei în România, în condițiile în fiecare zi cifrele raportate privind cazurile noi, dar și decesele, ating noi recorduri.

"A cam trecut vremea poveștilor spuse la ceas de seară de persoane care își spală adidașii! E vremea dictaturii medicale, adică doctorii să fie înțeleși și crezuți. Dictatura medicală nu înseamnă că cineva îți fură viața, drepturile și te obligă să te speli pe mâini. S-a creat impresia că doctorii au vreun interes. Nu, doctorii nu au interes decât să vadă omul ieșit din spital. Ieșit și externat, nu ieșit oricum din spital. Să dispară comentariile că de ce nu putem bea pe terase până dimineață, că să ne strângem în brațe și să tragem o horă. Nu e suficient ce se întâmplă în jur? E suficient, fiecare trebuie să aleagă și asta înseamnă responsabilitate personală", spunea atunci Emilian Imbri, iar declarațiile medicului au stârnit controverse în spațiul public.