Medicul Carmen Dorobat: "Daca vom ajunge la 4.000 de cazuri, vom fi obligati sa lucram intr-un ritm din ce in ce mai alert"

Dupa cresterea alarmanta a numarului de cazuri de COVID-19 din ultimele zile, in care Romania a trecut pragul de peste 3.000 de infectari pe zi, iar rata de pozitivare a depasit 20%, medicii fac un apel la populatie si incurajeaza oamenii sa respecte masurile de precautie recomandate pentru a nu ajunge in situatia in care sa se inregistreze 4.000 de cazuri noi pe zi.