Medicul de la Piatra Neamț transferat in Belgia, pozitiv la coronavirus in Romania, negativ in Belgia

Medicul Cătălin Denciu, care a suferit arsuri după ce a încercat să își salveze pacienții din ATI-ul spitalului Piatra Neamț, transferat în Belgia, nu este pozitiv la coronavirus, conform stiripesurse.ro. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, luni seara, că medicul erou de la Neamț a avut un test pozitiv pentru COVID-19 făcut la Spitalul de […]