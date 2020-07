Medicul Geza Molnar spulbera doua mituri: 'Carantina nu este necesara decat pentru anumite boli! Este inadmisibil sa nu faca un control al aparatelor'

Epidemiologul Geza Molnar a discutat la Marius Tucă Show dacă în aceste momente în România mai este nevoie de stare de urgență. Redăm mai jos principalele discuții purtate de cei doi și relatate de Mediafax.

Geza Molnar: Nu prea am înţeles de ce nu s-au deschis restaurantele. Există un fel de restaurante care erau numite cantine de întreprinderi şi servesc meniuri. Nu am îneles de ce a fost atât de vehement tratată problema restaurantelor.

Marius Tucă: Aş vrea să faceţi o radiografie a României.

Geza Molnar: În ultimele 3 săptămâni a crescut morbiditatea, este direct legată de creşterea mobilităţii. În afară de aceasta, nu putem să contestăm că s-a îmbunătăţit metodologia de depistare prin anchetă epidemiologică. Procentele sunt acum între 4-6%. După opinia mea, această creştere este un fenomen natural pentru că toată creşterea se bazează pe anumite zone teritoriale şi anumite populaţii.

Creşterile se limitează la anumite teritorii şi focare. Aceasta este o cifră, dar dacă nu cunoaştem esenţa şi conţinutul cifrelor poate să rezulte o interpretare eronată. Cazurile trebuiesc stăpânite prin reacţie promptă. Foarte multe medicamente sunt candidate, dar niciunul nu şi-a dovedit eficienţa deplină. Mai repede de un an, un an jumătate nu va exista vaccin.

Dacă aşteptăm ca prin cazurile de 500-600 să creştem, o să depistăm cazuri până în septembrie. Aproape în toată Europa există o asemenea creştere după descreşterea valului epidemiologic primar. În momentul de faţă, datorită inexistenţei specifice, cea nespecifică nu mai depinde de măsurile administrative. De ce a trebuit acum după 30 de ani să încercăm să reglementăm carantina şi izolarea. Izolarea este o metoda strict medicală, trebuie lăsată la latitudinea sectorului major. Carantina este o măsură administrativă. Am supărat pe mulţi afirmând că este o viroză respiratorie, chiar dacă decesele sunt mai multe decât calculul iniţial. Este o viroză respiratorie care afectează întreaga populaţie a lumii.

Marius Tucă: De ce România a stat închisă 2 luni dacă atunci erau 500-600 de cazuri pe zi, iar acum, în libertate, sunt tot atâtea cazuri? De ce carantinare?

Geza Molnar: Carantinarea se utilizeaza extrem de rar, nu la o viroză respiratorie. Atunci, pe vremea începuturilor, anumite restricţii erau binevenite. Conservarea populaţiei a expus şi permis o răspândire mult mai largă după ridicarea restricţiilor, care au fost prea mult prelungite. La o boală ca hepatita C am umple spitale cu bolnavi până în 90 de zile. Carantina nu este necesară decât pentru anumite boli. Am citit un articol serios, experienţa islandeză. La început şi ei au avut probleme cu turiştii, dar în momentul de faţă ei depistează sursa şi contacţii.

Marius Tucă: Cum aţi vedea legea caratinării şi izolării?

Geza Molnar: Eu aş fi formulat o lege extrem de simplă şi scurtă în care ar fi zis definiţia şi procedura izolării şi carantinei pe perioada COVID-19.

Marius Tucă: Izolarea o vedeaţi la domiciliu a celor asimptomatici şi la spital a celor simptomatici?

Geza Molnar: Cei care sunt bolnavi acceptă cu semnătură internarea. Am fabricat metodologii stufoase. Trebuiau anticipate şi controversele care sunt binevenite. Tineretul şi copiii pot fi transmiţători, dar nu se îmbolnăvesc.

Marius Tucă: În continuare nu ni se spune numărul de pacienţi, ne spun doar numărul de teste

Geza Molnar: Apropo de testări mai am un „of”. Şi aparatele acelea sunt achiziţii relativ noi, dar unele lucrează de 3-4 luni de zile, este inadmisibil să nu facă un control de calitate al acestora. Calibrarea aparaturilor este obligatorie pentru că acest RT PCR nu este o metodă simplă, nu se face numai aşa, ochiometric, în eprubetă.

Am făcut trendul la prima şi a doua ascensiune, diferenţa este de 1,8%. Adică asistăm la acelaşi fenomen, mi-am permis să afirm că şi acest val epidemiologic actual va ajunge la un vârf şi 1-2 săptămâni o să asistăm la o scădere. Tot acolo vom ajunge şi cu carantină şi fără carantină. Şi cu izolare şi fără izolare.

Marius Tucă: Asta ar trebui să audă populaţia de la preşedintele Iohannis.

Geza Molnar: Dacă prelungim prea mult platoul acestui val, atunci există un risc pentru că trebuie să se înceapă anul şcolar. Învaţămnâtul este absolut necesar să se deschidă în condiţii normale. Există riscul să se răspândească în colectivităţile de copii. Undeva prin octombrie-noiembrie vom avea gripa sezonieră, iar în decembrie-ianuarie vom avea noi cazuri de COVID, în focare teritoriale sau de colectivităţi izolate.

Marius Tucă: Dacă vom avea un vaccin, va avea o eficienţă relativă, in 2021. Sunteţi adeptul vaccinului de făcut în cotombrie, împotriva gripei sezoniere?

Geza Molnar: Vaccinul în cauză asigură protecţie bună în 60% din cazuri. Vaccinul antigripal sezonier e bine de făcut la toate categoriile vulnerabile. Referitor la vaccinul anti COVID, nu sper mai repede de un an, un an si jumatate, şi în situaţia asta ar fi nevoie să fie vaccinată 60% din populaţie pentru imunitate de turmă, ceea ce e imposibil. Nu putem spera la stoparea şi dispariţia virusului prin vaccinare actuală sau în perioada imediat următoare.

Marius Tucă: Legat de valul 2, spuneaţi că ar fi un nou val prin decembrie. Credeţi că va mai fi cazul să fie carantină, izolare?

Geza Molnar: Nu, pentru că e o viroză respiratorie.

Marius Tucă: Credeţi că vom ajunge la 200-300 cazuri pe zi sau mai puţine?

Geza Molnar: Eu cred că în iarna care urmează şi primele luni din 2021 nu vom depăşi 300 de cazuri pe zi, şi asta pe perioada scurtă. Singurul risc e de prelungire a sezonului gripal, dacă se vor intercala. Apropo de mortalitate specifică, e greu de apreciat, pentru că fiecare ţară raportează altfel. Dacă vom avea 3-4%, ar fi tot ca la o gripă sezonieră.