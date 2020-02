Medicul Mircea Beuran, in arest la domiciliu. Instanța a respins cererea DNA

Medicul Mircea Beuran a fost plasat în arest la domiciliu, printr-o decizie a magistraților de la Tribunalul București, unde a fost judecată cererea procurorilor DNA de arestare preventivă a acestuia. Medicul Mircea Beuran a fost reţinut joi, pentru 24 de ore, de procurorii DNA, sub acuzația de luare de mită. DNA a transmis joi seara, The post Medicul Mircea Beuran, în arest la domiciliu. Instanța a respins cererea DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.