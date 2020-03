Medicul Monica Pop, anunt pentru romanii care isi fac provizii. Care sunt alimentele pe care le recomanda

Alimentatia trebuie sa fie una cat mai corecta in aceasta perioada de criza fara precedent provocata de pandemia de coronavirus, averizeaza medicul Monica Pop. Aceasta recomanda ca, in ceea ce priveste proviziile pe care romanii le fac in aceste zile, ceaiurile si biscuitii sa nu lipseasca.

Provizii pentru autoizolarea de coronavirus

Pe fondul crizei majore cu care ne confruntam, trebuie sa avem grija, mai mult ca oricand, la alimentatie, ca sa avem resurse sa luptam pentru a ne proteja corpul. Daca constientizam ca drumul pe care suntem este pe contrasens, trebuie sa ne pozitionam pe calea corecta.

„Alimentatia trebuie sa fie corecta in orice anotimp, chiar si fara aceasta situatie. Orice fel de exagerare nu este buna. Dimpotriva! Eu le-am spus tuturor ca, in cazul in care vor sa faca provizii, ele sa se bazeze mai ales pe biscuiti si ceai”, a declarat Monica Pop, potrivit dcnews.ro.

Dr. Monica Pop atrage atentia si asupra faptului ca obiceiul de a ne imbuiba pe fond nervos cauzat de stres sau anxietate, trebuie infranat, pentru ca este nociv. „Bineinteles ca poate duce la obezitate. Si chiar am si pronosticat lucrul acesta: peste o perioada, daca dureaza mai mult repausul la domiciliu, vor fi mult mai multi obezi decat au fost pana acum”, a punctat medicul.

„Bolile trebuie ingrijite ca si pana acum”

In ceea ce priveste medicamentele, tara noastra nu traverseaza o criza, iar bolile fiecaruia trebuie tratate la fel ca si pana acum. Medicul indemna oamenii sa se comporte normal chiar si conditiile de criza medicala provocate de COVID-19.

„Bolile fiecaruia trebuie ingrijite asa cum s-a facut pana acum. In farmacii se gasesc medicamente. In afara de obezitate si diabet, secundar obezitatii, nu cred ca pot aparea alte afectiuni, daca oamenii se comporta normal”, a conchis Monica Pop.

Amintim ca, pana in acest moment, Romania se confrunta cu 261 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.