Medicul Monica Pop, mesaj pentru toti romanii: ”Luati de la farmacie!…”

Managerul Spitalului de Urgente Oftalmologice din Bucuresti, doamna doctor Monica Pop, a transmis pe pagina dumneai de Facebook urmatorul mesaj:

”Luati de la farmacie vaccin antigripal si faceti-l! Gripa costa mult mai mult! Plus suferinta! Eu l-am facut! Nici un efect advers!”

Ca si ministrul Bodog, care s-a vaccinat in direct, medicul Monica Pop se ofera exemplu, sfatuind romanii, in cazul in care merg la clinici si spitale care nu il au pe stoc, sa dea din buzunar suma respectiva si sa investeasca in vaccin, altfel gripa va costa mult mai mult.

Cunoscutul medic oftalmolog a explicat, in cadrul unei emisiuni la TV, de ce scade imunitatea si se ajunge la cancer. ”Imunitatea scazuta ii caracterizeaza pe romani, in mod special. Factorii care duc la scaderea imunitatii sunt: depresia, boala secolului, lipsa celor minimum 6 ore de somn si alimentatia, adica lipsa proteinelor.

Un medic infectionist spunea ca niciodata sa nu pleci de acasa fara sa mananci proteine, un ou sau putina branza sau iaurt. De asemenea, vaccinul antigripal e foarte eficient. Eu il fac de 8 ani si niciodata nu am avut nicio raceala puternica, nici cand faceam chimioterapie si aveam imunitatea scazuta”.

Medicul a vorbit si de perioada in care a luptat cu cancerul si ce ganduri i-a trecut prin minte cand a aflat diagnosticul. ”Cand am aflat diagnosticul, primul lucru la care m-am gandit si a fost o mare prostie, era sa nu fac nimic. E o tampenie foarte mare, dar omul trece prin tot felul de stari in fata unei asemenea vesti. Era o mare greseala daca persistam in ideea de a nu face nimic.

Apoi, m-am decis sa fac tratamentul, desi nu a fost usor, si nu am lipsit nicio zi de la spital, lucru pe care ii sfatuiesc pe toti oamenii care au aceasta boala. Sa isi gaseasca o ocupatie, sa nu se gandeasca la boala si sa nu vorbeasca deloc de boala”, a explicat dr. Pop care a tinut sa precizeze ca aceasta maladie nu este incurabila.

In ceea ce priveste simptomele, prof. dr. Monica Pop a avertizat ca boala nu are simptome evidente si ca, initial, a avut niste usoare tulburari digestive pe care le-a confundat cu sindromul colonului iritabil. De aceea, e bine ca orice om sa isi faca un set de analize si investigatii, chiar daca are impresia ca e sanatos.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.