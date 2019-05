Medicul neurochirurg Dana Turliuc, in direct la BZI LIVE. Dezvaluiri in premiera despre femeia care a patruns acolo unde doar barbatii aveau acces - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Neurochirurgia este considerata o specialitate grea pe care o aleg, in general, barbatii. O femeie printre neurochirurgi este o raritate. La un moment dat, dr. Dana Turliuc era singura femeie neurochirurg din Moldova. Astazi, la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie) din Iasi, singura unitate medicala de profil din Moldova si cel mai dotat spital din tara, sunt trei femei care practica neurochirurgia. In sistemul medical privat iesean exista doar o singura femeie neurochirurg. Miercuri, 8 mai 2019, de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE vine medicul neurochirurg Dana Turliuc. Invitata moderatoarei Roxana Caraiman are o cariera de peste 20 ani ani in neurochirurgie. Urmarind emisiunea BZI LIV ...