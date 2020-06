Medicul Olga Simionescu INTRA TARE in plin SCANDAL privind tratamentele pentru coronavirus: Cu hidroxiclorochina salvam vieti

Medicul Olga Simionescu intră în plin scandal privind tratamentul optim pentru coronavirus. Prof. dr. Olga Simionescu spune că mulţi sunt împotriva hidroxiclorochinei, pentru că este ieftin. „Sunt pro Didier Raoult, medicaţia singură sau în combinaţie funcţionează în fazele asimptomatice şi uşoare de boală. Prescriem hidroxiclorochină zilnic în specialitatea noastră, îi salvăm”, spune ea, conform Mediafax.

Prof. dr. Olga Simionescu, şeful Clinicii 1 Dermatologie a Spitalului Colentina, spune că un studiu publicat de prestigiosul „The Lancet” desfiinţează recent tratamentul cu hidroxiclorochină singur sau în combinaţie cu azitromicină (introdus de către celebrul Didier Raoult ca tratament COVID-19 până la găsirea vaccinului salvator).

96000 de pacienti intră în analiza autorilor din „The Lancet”. Prof. Simionescu atrage însă atenţia asupra hibelor din articol şi explică utilitatea acestui medicament din perspectiva clinicianului.

„Concluzia este că nu numai că nu au răspuns la tratament, dar, vai, au şi decedat după înghiţirea unui medicament pe care numai în specialitatea noastră îl prescriem în fiecare zi, pentru alte boli (îmi place să ştiu că nu omorâm oamenii care ni se adresează, ba chiar îi salvăm, it’s part of the job). Un pistol este aţintit asupra scaunului electric unde, rând pe rând, sunt aşezaţi susţinătorii medicamentului generic (ieftin, nu este legat la big money care urmează în vaccinuri) - hidroxiclorochină. Convinşi că funcționează în faze iniţiale şi medii de boală, aceşti susţinători ai hidroxiclorochinei (de fapt, sută la sută corelaţi politic peste ocean, iluminaţii şi oculta mondială, Scaraoţchi si Doamne iartă-mă alţii şi mai şi ?!), privesc terifiaţi la saliva care le curge în plescăituri ample unor nimeni care şed întotdeauna pe margine, în dorul chibiţării. Sunetul proletar din Mioriţa (bourii mioritici grobieni şi fără operă), dar şi revărsarea lor de urdoare, accelerează sângele nu numai în vinele autohtone (că nu pot să spun vintre), ci chiar la scară planetară”, spune medicul.

În continuare, prof.dr. Olga Simionescu spune că „OMS se sesizează şi retrage instant orice studiu pe clorochină, ca să nu răpună populaţia care a supravieţuit COVID (există viaţă după moarte!), bazându-se pe pedigree-ul lui The Lancet. Nu trec 9 zile şi OMS îşi ia vorba înapoi, fiind o organizaţie flexibilă şi atentă la nevoile stiinţifice ale lumii (!). Trei dintre autorii articolului se retrag din publicaţie şi solicită retragerea articolului, iar comunitatea internaţională asistă stupefiată la dezvăluirile care leagă publicaţia de o companie care deţine, se pare, inclusiv actori din filmele pentru adulţi, deci conectaţi diferit cu nevoile medicale ale omenirii (ca să spun mai pe şleau, sexul este şi el o nevoie). În Jurnalul meu de pandemie am fost pro Didier Raoult, fiindcă îmi plac publicaţiile lui superbe şi pertinente, cunosc medicaţia singură sau în combinaţie, cred ca funcţionează în fazele asimptomatice şi uşoare de boală COVID-19 şi am apreciat faptul că s-a aplicat in tratamentul SARS-Co-V2 la scară planetară. Nu-mi retrag convingerile”, mai spune Olga Simionescu.

Potrivit acesteia, trebuie spus că noua decizie OMS de a relua studiile pe Hidroxiclorochină se bazează pe voci autorizate din întreaga lume, „care au atras atenţia asupra hibelor din articol (două sunt îngrozitoare: nu selectează formele de boală si recrutarea pacienţilor este bizară, ca să nu spun dubioasă). Conducerea prestigiosului The Lancet se delimitează de lucrare şi o anchetă este acum în derulare”.