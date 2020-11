Medicul personal al lui Diego Maradona nu isi reproseaza nimic in ceea ce priveste felul in care l-a tratat pe starul argentinian

Medicul personal al lui Diego Maradona, Leopoldo Luque, a declarat că nu îşi reproşează nimic în ceea ce priveşte felul în care l-a tratat pe starul argentinian, el precizând că nu el este responsabil pentru ce s-a întâmplat, potrivit news.ro.

“Mă simt teribil, pentru că a murit prietenul meu. Nu eu sunt responsabil pentru tot ce s-a întâmplat. Ştiu ce am făcut pentru Diego şi ştiu cum am făcut-o. Pot explica totul. Sunt absolut sigur că am făcut tot ce se putea face pentru Diego. Tot ce am făcut a fost mai mult nu mai puţin. Dacă sunt responsabil pentru ceva în ceea ce îl priveşte pe Diego, sunt pentru că l-am iubit, am avut grijă de el, să îi prelungesc viaţa şi să fie mai bine până la final. Am făcut imposibilul pentru astaL am făcut ca el să poată să ajungă la psiholog, la psihiatru. Am reuşit ce nu putea nimeni. Nu îmi reproşez nimic, sunt mândru de ce am făcut. Nu am nimic de ascuns. Sunt la dispoziţia justiţiei”, a pus medicul, precizând că a avut cu Maradona o relaţie fiu-tată.

Leopoldo Luque este vizat de o anchetă sub suspiciunea de omor involuntar, după ce miercuri Diego Maradona a încetat din viaţă, la vârsta de 60 de ani. Luque l-a operat pe Maradona pe creier la 3 noiembrie.