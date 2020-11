Medicul Radu Tincu, in ziua cu peste 200 de morti: "Mortalitatea in randul pacientilor COVID va continua sa creasca"

Radu Tincu, medic ATI la Spitalul Floreasca din Bucuresti, a declarat miercuri, 11 noiembrie, dupa ce tara noastra a inregistrat un bilant record de 203 de decese in randul pacientilor COVID, ca trebuie sa ne asteptam la o crestere in continuare a numarului de decese in conditiile in care va creste in continuare numarul pacientilor la ATI.