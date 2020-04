Medicul timișorean care vindeca pe banda rulanta bolnavi de coronavirus ii ATENȚIONEAZA pe romani : Am o mare neliniște in SUFLET

Apel lasat de medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, cell care a vindecat peste 100 de pacienți bolnavi de coronavirus. Acesta spune că ”suntem încă pe panta ascendentă a îmbolnăvirilor şi a deceselor” şi că ”sunt tot mai mulţi pacienţi în stare gravă internaţi, iar secţiile de terapie intensivă dedicate Covid-19 sunt aproape pline”.

”Am o mare nelinişte în suflet când văd ce se întâmplă zilele acestea. Trecem printr-o perioadă periculoasă, foarte înşelătoare. Afară este frumos şi toţi avem tendinţa de a ceda şi a slăbi măsurile de distanţare socială şi de izolare. Ne pregătim mulţi de Sfintele Sărbători de Paşti, mergem prin magazine şi pieţe să ne aprovizionăm. Acestea sunt aglomerate, iar cozile sunt mai mari. Am văzut multe persoane care poartă mască şi respectă distanţa şi asta e foarte bine, dar am văzut şi destui care nu mai poartă masca şi nu păstrează distanţa de 2 m. Am observat persoane care sunt mulţumite de faptul că epidemia la noi în ţară este încă sub control şi consideră că asta este ceva firesc. Omit însă faptul că acest lucru s-a realizat greu, în special prin efortul colectiv susţinut de distanţare socială, izolare şi respectarea regulilor de igienă. Sunt mulţi care nu înţeleg faptul că suntem încă pe panta ascendentă a îmbolnăvirilor şi a deceselor!”, a scris pe Facebook, medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara.

Medicul spune că sunt foarte mulţi bolnavi asimptomatici în jurul nostru şi că secţiile de terapie intensivă sunt deja aproape pline.

”Sunt deja destui oameni în jurul nostru care au virusul, unii asimptomatici sau cu simptomatologie minoră, ceea ce creşte riscul să luam oricare dintre noi infecţia şi nu ştim cum va evolua boala la fiecare dintre noi. Multă lume nu ştie că sunt tot mai mulţi pacienţi în stare gravă internaţi, iar secţiile de terapie intensivă dedicate Covid-19 sunt aproape pline, chiar şi la noi la Spitalul Victor Babeş din Timişoara este aproape plin. Sau creat spitale suport şi se iau măsuri de creştere a capacităţii, dar chiar şi aşa locurile pot deveni insuficiente dacă numărul cazurilor creşte mult şi continuu. Nici nu vreau să mă gândesc unde putem ajunge şi noi în România dacă zilele acestea nu respectăm cu stricteţe toate regulile pe care sunt convins că deja le ştiţi foarte bine!”, mai scrie Musta.

Virgil Musta spune că este foarte important să rămânem raţionali, în această perioadă.

”Nu vreau să vă întristez acum, dar chiar este foarte important să rămânem foarte raţionali zilele acestea, zile care pot ajuta la depăşirea mai rapidă şi mai uşoară a epidemiei sau pot duce la o situaţie foarte grea ulterior. Sunem într-un război în care niciunii dintre noi nu am mai fost, iar acest lucru impune schimbarea modului de gândi, de a ne comporta şi de a acţiona. Impune renunţări şi sacrificii materiale poate, dar nu imi doresc deloc ca aceste sacrificii să însemne chiar viaţa noastră sau a persoanelor dragi nouă. Cu înţelepciune, răbdare, înţelegere şi curaj vom trece cu bine această încercare!”, mai scrie medicul.

Musta a îndemnat românii să îi urmeze exemplul şi să petreacă Paştele în familie, acasă.

”Eu sunt credincios şi Îl iubesc pe Dumnzeu şi aş dori să am şi eu şi voi toţi un Paşte fericit, cu bucurie şi multă lumină în suflet. Dar, vreau ca şi la anul să petrecem Sfintele Sărbători de Paşti împreună. Pentru aceasta, la noi în familie ne-am pregătit mai modest decât în ceilalţi ani (cumpărături şi alte lucruri materiale). Mă voi ruga acasă şi voi petrece Sarbătorile Pascale doar cu familia mea acasă. Va îndemn să faceţi la fel şi voi şi sunt convins că Bunul Dumnezeu ne va ocroti şi ne va ajuta să trecem cu bine peste această pandemie. Credeţi că puteţi face şi voi aceste lucruri? Sunt convins că da şi că veţi explica şi altor cunoştinţe care nu sunt pe acest grup să procedeze la fel, oricât de mult ne-am fi dorit să facem şi acum ceea ce făceam în alţi ani.Vă mulţumesc pentru înţelegere şi pentru efortul fiecăruia. Sarbători Pascale Fericite vă doresc tuturor!”, a mai scris Musta.

La Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara au fost vindecaţi de coronavirus 215 pacienţi şi niciun cadru medical nu a fost infectat.