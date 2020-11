Medicul transferat in Belgia a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Ministrul Sanatații spune ca starea lui este grava

Ministrul Sănătății a declarat, la Digi24, că medicul erou de la Piatra Neamț, Cătălin Denciu este în stare gravă, în Belgia i s-a făcut dializă. Înainte de a fi transferat în Belgia, i s-a făcut un test COVID, iar acesta a fost pozitiv, deși mai fusese infectat în primăvară. Nelu Tătaru și-a cerut cere scuze […] The post Medicul transferat în Belgia a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Ministrul Sănătății spune că starea lui este gravă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.